*17:34JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円21銭 高値152円22銭 安値152円13銭 引け152円14銭
売買高総計11034枚
2年 413回 -0.145％
5年 143回 -0.110％
10年 358回 0.010％
20年 172回 0.390％
債券先物9月限は、152円21銭で取引を開始。前週末NY市場での米株大幅安・長期金利低下を受けて買いが先行し、152円22銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペの結果が弱かったことで売られ、152円13銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.64％、30年債は1.37％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.87％、NZ10年債は0.89％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・6月景況感指数（予想：80.0、5月：67.5）
・21:00 独・6月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.6％、5月：+0.6）
・23:00 米・5月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+18.0％、4月：-21.8％）
・23:30 米・6月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-22.0、5月：-49.2）
・24:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が討論会参加
・04:00 ウィリアムズNY連銀総裁が討論会参加《KK》
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