記事提供元：フィスコ
*16:59JST 極東貿易---海外子会社の合併を発表
極東貿易<8093>は26日、子会社であるKyokuto Boeki Kaisha Mexico, S.A de C.Vと子会社であるエトーのメキシコ子会社ETO Mexico Souluciones Tecnicas, S.A de C.V.を合併することを発表。
両社は産業向け資機材販売商社で事業形態が類似しており、同グループ中期経営計画の重点施策の一つである「事業ポートフォリオの最適化」の一環として、重複経費節減や営業効率向上、また、リソースの集約による営業力の拡大などを図る目的。Kyokuto Boeki Kaisha Mexico, S.A de C.Vを存続会社とし、2020年7月合併予定。《ST》
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