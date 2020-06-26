記事提供元：フィスコ
*16:58JST 【M&A速報：2020/06/26（2）】小島鐵工所<6112>、MBOを実施 非上場化へ
■小島鐵工所<6112>、MBOを実施 非上場化へ
■大伸化学<4629>、山崎梱包運輸の株式取得日程を延期 新型コロナ感染拡大の影響等による
■イーレックス<9517>、バッテリー関連事業のコタックグリーンエナジーと資本業務提携 蓄電池事業に参入
■エイベックス・トラベル・クリエイティヴ、事業を同グループのエイベックス<7860>とエイベックス・デジタルに譲渡し解散へ
■エイベックス<7860>子会社のエイベックス・デジタル、配信用動画コンテンツ事業を同グループのエイベックス・ピクチャーズに承継
■ノジマ<7419>、スルガ銀行<8358>を持ち分法適用関連会社化
■富士紡HD<3104>、子会社のフジボウアパレルとアングルを合併
■AI活用アグリテックベンチャーのルートレック・ネットワークス、シリーズCで総額2.6億円の資金調達を実施
■ユニチカ<3103>、子会社でプラスチック成型加工業のコソフの全株式を譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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