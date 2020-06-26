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東証業種別ランキング：倉庫・運輸関連業が上昇率トップ

2020年6月26日 16:36

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記事提供元：フィスコ


*16:36JST 東証業種別ランキング：倉庫・運輸関連業が上昇率トップ
倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほか、証券業、建設業、その他金融業、パルプ・紙、銀行業などが上昇した。一方で鉱業が下落率トップ。そのほか、空運業、精密機器が軟調。


1. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,538.76 ／ 2.88
2. 証券業 ／ 310.16 ／ 2.84
3. 建設業 ／ 1,018.04 ／ 1.91
4. その他金融業 ／ 575.08 ／ 1.89
5. パルプ・紙 ／ 467.17 ／ 1.65
6. 銀行業 ／ 118.01 ／ 1.54
7. 不動産業 ／ 1,187.5 ／ 1.50
8. 非鉄金属 ／ 766.36 ／ 1.50
9. 卸売業 ／ 1,345.24 ／ 1.49
10. 情報・通信業 ／ 4,134.76 ／ 1.46
11. 保険業 ／ 822.71 ／ 1.45
12. 陸運業 ／ 1,967.91 ／ 1.44
13. 金属製品 ／ 975.13 ／ 1.31
14. ガラス・土石製品 ／ 897.98 ／ 1.18
15. 繊維業 ／ 510.62 ／ 1.16
16. その他製品 ／ 3,019.5 ／ 0.94
17. 医薬品 ／ 3,480.35 ／ 0.92
18. 機械 ／ 1,744.43 ／ 0.91
19. 輸送用機器 ／ 2,410.69 ／ 0.90
20. 海運業 ／ 200.1 ／ 0.84
21. 電力・ガス業 ／ 378.73 ／ 0.83
22. 化学工業 ／ 1,926.95 ／ 0.79
23. 電気機器 ／ 2,521.91 ／ 0.75
24. 水産・農林業 ／ 446.82 ／ 0.66
25. 小売業 ／ 1,234.87 ／ 0.65
26. サービス業 ／ 2,166. ／ 0.60
27. 鉄鋼 ／ 266.71 ／ 0.50
28. ゴム製品 ／ 2,528.44 ／ 0.48
29. 石油・石炭製品 ／ 839.01 ／ 0.45
30. 食料品 ／ 1,630.66 ／ 0.13
31. 精密機器 ／ 8,255.55 ／ -0.13
32. 空運業 ／ 181.2 ／ -0.65
33. 鉱業 ／ 200.63 ／ -0.71《US》

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