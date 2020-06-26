

*11:24JST スカパーJ---大幅続落、今期の営業2割減益見通しをマイナス視

スカパーＪ<9412>は大幅続落。前日に20年3月期の決算を発表、営業利益は153億円で前期比0.2％減益、従来計画150億円水準での着地となった。一方、21年3月期は120億円で同21.4％減益の見通し。ほぼコロナショック前の水準にまで株価が回復していたことで、2ケタ減益見通しをネガティブ視する動きが優勢。各種スポーツの開幕延期、音楽ライブの中止・延期などから、視聴料関連収入が減少すると想定しているようだ。《US》