ヒューマンHDは専門学校で初のプロeスポーツチーム運営が注目され大きく出直る

■事業子会社ヒューマンアカデミーが譲受と発表
ヒューマンホールディングス(ヒューマンHD)<2415>(JQS)は6月26日、飛び出すように大きく出直り、7%高に迫る850円(52円高)まで上げて上値を指向している。
25日付で、株式会社ACTRIZE(東京都千代田区)のeスポーツチーム運営事業を事業子会社ヒューマンアカデミーが譲り受けることを決定したと発表。「専門校がeスポーツの国内トップリーグで活躍する『プロチーム』運営に参入するのは日本初(ヒューマンアカデミー調べ)」とされ注目集中となった。
ヒューマンアカデミーは、全日制専門校「総合学園ヒューマンアカデミー」の運営をはじめとする教育事業を行い、2020年4月にeスポーツを専門的に学べる「e-Sportsカレッジ」を開講した。このたび譲受するACTRIZE社のeスポーツチーム「Crest Gaming」は2019年からサポートしてきた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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