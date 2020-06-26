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アンジェスが再び上げ5月の高値を更新、新型コロナワクチンの治験施設が決定

2020年6月26日 11:08

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■大阪市大医学部附属病院と治験施設の契約を結ぶ、信用取引も規制解除

　アンジェス<4563>(東マ)は6月26日、時間とともに上げ幅を広げ、9時30分にかけて11%高の2492円(252円高)まで上げて5月につけた高値を更新した。

　25日の取引終了後、大阪大学と共同開発している新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチンについて、大阪市立大学医学部附属病院から治験施設としての契約を得たと発表。再び値動きを強めている。

　また、東証は25日売買分から信用取引の委託保証金率の規制を解除したため再び動きやすくなった面もある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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