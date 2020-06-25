記事提供元：フィスコ
*16:53JST 【M&A速報：2020/06/25（2）】NEC<6701>、NTT<9432>と資本業務提携を発表
■NEC<6701>、NTT<9432>と資本業務提携を発表
■KADOKAWA<9468>、UGC・インディゲーム事業を分社化
■ダスキン<4665>、三津屋北支店の清掃事業等の一部を分社化
■イムラ封筒<3955>、オーダーメイド品のEC事業を展開するレスタスに出資
■アルフレッサHD<2784>、子会社のアポロメディカルHDの株式を追加取得 完全子会社化
■モブキャストHD<3664>、子会社で自動車用部品事業のトムスの保有株式80%を譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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