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ＳＢテクノロジー　サイバートラストがHyper-V環境向け仮想アプライアンス型の統合システム監視ソフトを提供開始

2020年6月25日 16:09

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記事提供元：フィスコ


*16:09JST ＳＢテクノロジー---サイバートラストがHyper-V環境向け仮想アプライアンス型の統合システム監視ソフトを提供開始
ＳＢテクノロジー<4726>の子会社サイバートラストは24日、マイクロソフトのサーバー仮想化技術「Hyper-V」環境向けのシステム監視用バーチャルアプライアンス「MIRACLE ZBX（R） Virtual Appliance V4.0 for Hyper-V」を提供開始すると発表した。
「MIRACLE ZBX Virtual Appliance」は、オープンソース統合監視ソフトウェア「Zabbix」をベースにサイバートラストが独自に開発した統合システム監視ソリューション「MIRACLE ZBX」シリーズの1つで、データセンターやITシステム運用企業、クラウド、公共など幅広いエンタープライズ領域で採用されている。
昨今、ハイブリッドクラウド環境で仮想化システムを構築する企業も増加し、システム監視ニーズも複雑化、多様化しているが、「MIRACLE ZBX Virtual Appliance for Hyper-V」は、Hyper-V上のシステムだけでなく、Hyper-Vとオンプレミスのハイブリッドクラウド環境を監視することでこうした市場のニーズに対応している。「MIRACLE ZBX Virtual Appliance for Hyper-V」の導入により、Hyper-V 上のシステムと、オンプレミスのシステムを1つのソフトウェアで一元的に監視することが容易になり、監視の簡素化だけでなく優れたコストメリットも期待でき、監視項目のカスタマイズも可能となっている。《ST》

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