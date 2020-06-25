

*09:34JST 東京為替：ドルはやや強い動き、株安は想定内

25日午前の東京市場でドル・円は107円10銭近辺で推移。日経平均株価は147円安で推移しているが、250円程度の株安は想定内との見方が多く、現時点で株安を意識した円買いは増えていないうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円99銭から107円15銭、ユーロ・ドルは1.1246ドルから1.1258ドル。ユーロ・円は120円36銭から120円55銭。

■今後のポイント

・ウイルス感染の再拡大リスク

・欧米貿易摩擦懸念

・米政策金利は長期間据え置きの公算

・NY原油先物（時間外取引）：高値38.20ドル 安値37.78ドル 直近値38.08ドル《MK》