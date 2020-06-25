マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など

2020年6月25日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　全産業活動指数(4月)　-6.6％　-3.8％


CP買い入れオペ(日本銀行)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(5月)　12.90億NZドル　12.67億NZドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月22日まで1カ月間)　0.2％
20:00　ブ・FGV建設コスト(6月)　　0.21％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　8.00％　8.25％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(6月)　0％　-0.59％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　150.8万件
21:30　米・耐久財受注(5月)　12.0％　-17.2％
21:30　米・GDP確定値(1-3月)　-5.0％　-5.0％


朝鮮戦争勃発から70年

中・株式市場は祝日のため休場(端午節、26日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(端午節)

米・連邦準備制度理事会(FRB)が大手金融機関のストレステスト結果発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油相場、30～45ドルのレンジを想定　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. NY外為：リスクオフ、ウイルス第2波への懸念、ダウ600ドル超安
  3. NY原油：反落で40.37ドル、利益確定を狙った売りが広がる
  4. NY原油：続伸で40.73ドル、株高などを好感した買いが入る
  5. 日経平均テクニカル:反発、パラボリック買い転換
  1. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  2. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  3. NY原油：反発で39.05ドル、英中銀による量的緩和策拡大などを意識した買いが入る
  4. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  5. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  1. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  2. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃
  3. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  4. NY原油：伸び悩みで35.44ドル、原油需要の大幅増は期待できないとの見方も
  5. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • ディモルフォスをスキャンするHERAのイメージ (c) ESA
  • 恒星に非常に近い位置にあると想定される木星型惑星のイメージ。(c) 　NASA/JPL-Caltech
  • 新型ルノー・クリオ（画像: ルノーの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
  • TRDのGRパーツでカスタマイズした新型ハリアー（画像：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「Ghost Kitchens」の新店舗。（画像: ゴーストレストラン研究所の発表資料より）

コロナ禍で浮上したゴーストレストラン、クラウドキッチンとは

細胞周期とマイクロインジェクションの時期が、ノックイン効率に与えることを示した図（画像: 理化学研究所の発表より）

遺伝子改変マウスを高効率で作製　幅広い分野での応用に期待　理研

(c) 123rf

5月の百貨店、SC売上は6割減も営業再開で回復傾向に

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体