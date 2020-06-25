記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50 資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 全産業活動指数(4月) -6.6％ -3.8％
CP買い入れオペ(日本銀行)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(5月) 12.90億NZドル 12.67億NZドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月22日まで1カ月間) 0.2％
20:00 ブ・FGV建設コスト(6月) 0.21％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 8.00％ 8.25％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(6月) 0％ -0.59％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 150.8万件
21:30 米・耐久財受注(5月) 12.0％ -17.2％
21:30 米・GDP確定値(1-3月) -5.0％ -5.0％
朝鮮戦争勃発から70年
中・株式市場は祝日のため休場(端午節、26日まで)
香港・株式市場は祝日のため休場(端午節)
米・連邦準備制度理事会(FRB)が大手金融機関のストレステスト結果発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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