マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/06/24（1）】セーラー万年筆、文具・オフィス用品大手プラスを割当先として20億円のCB発行

2020年6月24日 12:39

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:39JST 【M&A速報：2020/06/24（1）】セーラー万年筆、文具・オフィス用品大手プラスを割当先として20億円のCB発行
■セーラー万年筆<7992>、文具・オフィス用品大手プラスを割当先として20億円の無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

■AIカフェロボット「ルートシー(root C)」開発のNew Innovations、1.7億円の資金調達を実施

■オンラインM&Aマッチングプラットフォーム運営のM&Aクラウド、トグルなどからシリーズBで総額約2.2億円を資金調達を実施

■日立化成、10月1日より商号を「昭和電工マテリアルズ」に変更

■ウインテスト<6721>、臨時株主総会を8月に開催　株主提案に対して「反対」を表明

■ウインテスト<6721>、台湾の蔚華科技を引受先とする第三者割当増資を中止　提携関係強化の協議は継続

■歩行支援ロボット「RE-Gait」等開発のスペース・バイオ・ラボラトリーズ、ローツェ<6323>などから総額約1億円の資金調達を実施

■Gunosy<6047>、若者向けキャッシュレス決済・少額デジタル融資サービス提供の印GaragePreneurs Internetに出資

■コムチュア<3844>、システムインフラ関連基盤システム構築子会社のコムチュアネットワークとユーエックス・システムズを合併

■コムチュア<3844>、産業用ドローンによる業務用ロボティクスソリューション提供のセンシンロボティクスと資本業務提携

■アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサ、遺伝子治療研究所に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  2. NY原油相場、30～45ドルのレンジを想定　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. NY原油：反落で40.37ドル、利益確定を狙った売りが広がる
  4. 米国株は上昇、追加財政支援策や経済再開期待が強まる（22日）
  5. NY原油：続伸で40.73ドル、株高などを好感した買いが入る
  1. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  2. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  3. NY原油：反発で39.05ドル、英中銀による量的緩和策拡大などを意識した買いが入る
  4. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  5. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  1. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  2. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃
  3. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  4. NY原油：伸び悩みで35.44ドル、原油需要の大幅増は期待できないとの見方も
  5. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる

広告

写真で見るニュース

  • 恒星に非常に近い位置にあると想定される木星型惑星のイメージ。(c) 　NASA/JPL-Caltech
  • 新型ルノー・クリオ（画像: ルノーの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
  • TRDのGRパーツでカスタマイズした新型ハリアー（画像：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

細胞周期とマイクロインジェクションの時期が、ノックイン効率に与えることを示した図（画像: 理化学研究所の発表より）

遺伝子改変マウスを高効率で作製　幅広い分野での応用に期待　理研

(c) 123rf

5月の百貨店とショッピングセンターは前年比6割減も営業再開で回復傾向に

出所：日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」（2020年3月11日発表）

高校生の進路選択と大学進学費用について

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体