*12:39JST 【M&A速報：2020/06/24（1）】セーラー万年筆、文具・オフィス用品大手プラスを割当先として20億円のCB発行
■セーラー万年筆<7992>、文具・オフィス用品大手プラスを割当先として20億円の無担保転換社債型新株予約権付社債を発行
■AIカフェロボット「ルートシー(root C)」開発のNew Innovations、1.7億円の資金調達を実施
■オンラインM&Aマッチングプラットフォーム運営のM&Aクラウド、トグルなどからシリーズBで総額約2.2億円を資金調達を実施
■日立化成、10月1日より商号を「昭和電工マテリアルズ」に変更
■ウインテスト<6721>、臨時株主総会を8月に開催 株主提案に対して「反対」を表明
■ウインテスト<6721>、台湾の蔚華科技を引受先とする第三者割当増資を中止 提携関係強化の協議は継続
■歩行支援ロボット「RE-Gait」等開発のスペース・バイオ・ラボラトリーズ、ローツェ<6323>などから総額約1億円の資金調達を実施
■Gunosy<6047>、若者向けキャッシュレス決済・少額デジタル融資サービス提供の印GaragePreneurs Internetに出資
■コムチュア<3844>、システムインフラ関連基盤システム構築子会社のコムチュアネットワークとユーエックス・システムズを合併
■コムチュア<3844>、産業用ドローンによる業務用ロボティクスソリューション提供のセンシンロボティクスと資本業務提携
■アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサ、遺伝子治療研究所に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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