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6/24の強弱材料

2020年6月24日 08:40

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記事提供元：フィスコ


*08:40JST 6/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22549.05、+111.78）
・NYダウは上昇（26156.10、+131.14）
・ナスダック総合指数は上昇（10131.37、+74.89）
・SOX指数は上昇（1987.73、+4.37）
・VIX指数は低下（31.37、-0.40）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22505、大阪比-55）
・1ドル106円40-50銭
・米原油先物は下落（40.37、-0.36）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・企業向けサービス価格指数（5月）
・景気動向指数確報値（4月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（6月15、16日分）
・中西経団連会長の定例記者会見
・財務省の国債市場特別参加者会合
・フィーチャ、ロコガイド、コパ・コーポレーションの3社の東証マザーズ上場でIPO
再開《ST》

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