

*08:40JST 6/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22549.05、+111.78）

・NYダウは上昇（26156.10、+131.14）

・ナスダック総合指数は上昇（10131.37、+74.89）

・SOX指数は上昇（1987.73、+4.37）

・VIX指数は低下（31.37、-0.40）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22505、大阪比-55）

・1ドル106円40-50銭

・米原油先物は下落（40.37、-0.36）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・企業向けサービス価格指数（5月）

・景気動向指数確報値（4月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（6月15、16日分）

・中西経団連会長の定例記者会見

・財務省の国債市場特別参加者会合

・フィーチャ、ロコガイド、コパ・コーポレーションの3社の東証マザーズ上場でIPO

再開《ST》