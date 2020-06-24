*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、IMFが世界経済見通し(WEO)公表など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(5月) 0.8％ 1.0％
14:00 景気先行CI指数(4月) 76.2
14:00 景気一致指数(4月) 81.5
日銀金融政策決定会合における主な意見(6月15、16日分)
フィーチャが東証マザーズに新規上場(公開価格:520円)
ロコガイドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)
コパ・コーポレーションが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
17:00 独・IFO企業景況感指数(6月) 84.8 79.5
17:00 南ア・消費者物価指数(4月) 3.0％ 4.1％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(6月) 62.1
21:30 ブ・海外直接投資(5月) 2.34億ドル
21:30 ブ・経常収支(5月) 38.4億ドル
22:00 米・FHFA住宅価格指数(4月) 0.1％
中・経常収支確定値(1-3月) -297億ドル
IMFが世界経済見通し(WEO)公表
米・シカゴ連銀総裁がオンライン討論会に参加
米・セントルイス連銀総裁がオンライン討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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