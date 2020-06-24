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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、IMFが世界経済見通し(WEO)公表など

2020年6月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、IMFが世界経済見通し(WEO)公表など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(5月)　0.8％　1.0％
14:00　景気先行CI指数(4月)　76.2
14:00　景気一致指数(4月)　81.5


日銀金融政策決定会合における主な意見(6月15、16日分)

フィーチャが東証マザーズに新規上場(公開価格:520円)

ロコガイドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

コパ・コーポレーションが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
17:00　独・IFO企業景況感指数(6月)　84.8　79.5
17:00　南ア・消費者物価指数(4月)　3.0％　4.1％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(6月)　　62.1
21:30　ブ・海外直接投資(5月)　　2.34億ドル
21:30　ブ・経常収支(5月)　　38.4億ドル
22:00　米・FHFA住宅価格指数(4月)　　0.1％


中・経常収支確定値(1-3月)　-297億ドル

IMFが世界経済見通し(WEO)公表

米・シカゴ連銀総裁がオンライン討論会に参加

米・セントルイス連銀総裁がオンライン討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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