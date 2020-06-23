記事提供元：フィスコ
*16:49JST 【M&A速報：2020/06/23（2）】シモジマ、業務用ハンガー販売子会社のサンワから事業を譲り受け
■シモジマ<7482>、子会社で業務用ハンガー等販売のサンワから全事業を譲り受け サンワは解散
■フィギュア制作メーカーの海洋堂、MSD企業投資と資本業務提携
■JFI、農産物配送事業のやさいバスに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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