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【M&A速報：2020/06/23（2）】シモジマ、業務用ハンガー販売子会社のサンワから事業を譲り受け

2020年6月23日 16:49

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記事提供元：フィスコ


*16:49JST 【M&A速報：2020/06/23（2）】シモジマ、業務用ハンガー販売子会社のサンワから事業を譲り受け
■シモジマ<7482>、子会社で業務用ハンガー等販売のサンワから全事業を譲り受け　サンワは解散

■フィギュア制作メーカーの海洋堂、MSD企業投資と資本業務提携

■JFI、農産物配送事業のやさいバスに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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