クールVS熱血の人気法廷ドラマ、“神が全てを授けた”エルの純情ぶりにも萌える！

『ハンムラビ法廷〜初恋はツンデレ判事!?〜』 ●クール判事VS熱血判事が追い求める愛と正義 もし、高校時代からずっと片想いしていた人とタッグを組んで働くことになったら…? そんなありそうでなさそうな恋愛ストーリーを軸に、リアルな法廷劇を絡めて描くリーガル・ロマンス。写真:DVD-SET1&2 各15,200円+税 レンタルは全16巻(全27話) 発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテインメント (C)JCN Co., Ltd. All Rights Reserved[写真拡大]