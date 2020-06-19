

*08:31JST 6/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（9943.05、+32.52）

・シカゴ日経225先物は上昇（22350、大阪比+150）

・1ドル106円90-00銭

・VIX指数は低下（32.94、-0.53）

・米原油先物は上昇（39.05、+0.84）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22355.46、-100.30）

・NYダウは下落（26080.10、-39.51）

・SOX指数は下落（1980.14、-3.94）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・消費者物価指数（5月）

・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月27日、5月22日分）

・政府が行動自粛要請を全面解除

・月例経済報告

・英小売売上高（5月）

・ユーロ圏経常収支（4月）

・米経常収支（1-3月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がビデオ会議に参加

・米大統領の選挙集会再開

・欧州連合（EU）首脳会議《ST》