記事提供元：フィスコ
*08:31JST 6/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（9943.05、+32.52）
・シカゴ日経225先物は上昇（22350、大阪比+150）
・1ドル106円90-00銭
・VIX指数は低下（32.94、-0.53）
・米原油先物は上昇（39.05、+0.84）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（22355.46、-100.30）
・NYダウは下落（26080.10、-39.51）
・SOX指数は下落（1980.14、-3.94）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
留意事項
・消費者物価指数（5月）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月27日、5月22日分）
・政府が行動自粛要請を全面解除
・月例経済報告
・英小売売上高（5月）
・ユーロ圏経常収支（4月）
・米経常収支（1-3月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がビデオ会議に参加
・米大統領の選挙集会再開
・欧州連合（EU）首脳会議《ST》
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