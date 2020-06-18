記事提供元：フィスコ
*17:11JST 【M&A速報：2020/06/18（2）】共同印刷<7914>、グループ内組織を再編
■共同印刷<7914>、グループ内組織を再編
■NSD<9759>、傘下でシステムインテグレーションの米NSD Internationalと同傘下の米MKG Global Technologyを合併
■TOKAIホールディングス<3167>、子会社でCATV事業のいちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビと同グループのイースト・コミュニケーションズを合併
■ソフトバンク<9434>、配車アプリや旅行予約プラットフォームの相互接続事業を手がける英Splytに出資
■アクセルマーク<3624>、オルトプラス<3672>とゲーム事業の譲渡に関する基本合意書を締結
■川田テクノロジーズ<3443>、議決権行使助言会社ISSによるレポートに対し見解を発表
■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を7月2日までに延長
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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