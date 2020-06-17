

*09:42JST 東京為替：ドル・円は107円台前半で推移し、上げ渋る状態が続く

17日午前の東京市場でドル・円は107円20銭台で推移。米5月小売売上高の大幅な増加を好感したドル買いは一巡しており、ドルは上げ渋っている。北朝鮮の挑発的な行動に対して市場は警戒しており、目先的にリスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円17銭から107円43銭、ユーロ・ドルは1.1254ドルから1.1268ドル。ユーロ・円は120円65銭から121円04銭。

■今後のポイント

・米国経済の段階的な再開

・欧州などが大規模財政出動

・米政策金利は長期間据え置きの公算

・NY原油先物（時間外取引）：高値37.95ドル 安値37.48ドル 直近値37.55ドル《MK》