ミクシィは東証1部への移籍が好感され買い気配で始まる

■6月23日の売買から東証1部銘柄に

ミクシィ<2121>(東マ)は6月17日、買い気配で始まり、9時15分には1930円(243円高)まで上げている。16日の取引終了後、東証1部への移籍決定を発表し注目されている。本日のストップ高は400円高の2087円。

16日の取引終了後、東京証券取引所市場第一部(東証1部)への上場市場変更が承認され、2020年6月23日をもって、同社株式の上場市場が東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更されることとなったと発表した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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