

*08:30JST ハイアス・アンド・カンパニー---2021年-2023年までの中期経営計画を発表 20年4月期の営業利益が5倍超の水準へ

ハイアス・アンド・カンパニー<6192>は15日、2021年4月期（2020年5月1日-2021年4月30日）-2023年4月期（2022年5月1日-2023年4月30日）までの中期経営計画を発表。2021年4月期-2023年4月期を拡大期とし、提供サービスの強化を図ることで、2023年4月期の営業利益の目標数値を10億円超に設定。10億円は20年4月期の営業利益の5倍超の水準となる。特に売上総利益の6割を占める主力事業「R+house」の強化と、売上総利益の2.5割を占めるリフォーム事業、相続不動産事業、住まいづくり相談窓口事業の育成に努めていく。《ST》