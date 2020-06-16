

*12:45JST 【M&A速報：2020/06/16（1）】ソフトバンクG、米TモバイルUS株の売却含めた取引の検討開始

■ソフトバンクG<9984>、持ち分法適用関連会社の米通信大手TモバイルUS株について売却含めた取引の検討開始

■商船三井<9104>、米国ワシントン州でメタノール生産・輸出プロジェクトを行うノースウェストイノベーションワークスカラマ社に出資

■SMBCグループとオープンイノベーションプラットフォーム「creww accele」運営のCreww、資本業務提携

■IP開発事業のUnlimited、約8億円の資金調達を実施 社名を「Brave group」に変更

■ラックランド<9612>の新設子会社、破産した水産加工会社マルセ秋山商店から工場用不動産を譲り受け 従業員も引き継ぐ

■アルファレオHD、株主提案に対する乾汽船<9308>取締役会の意見についてコメントを公表

■住友商事<8053>、バス・鉄道チケットのオンライン販売等を手がけるポーランドTeroplan社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》