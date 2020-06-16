

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、独ZEW期待指数、米小売売上高など

＜国内＞

日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％

黒田日銀総裁が会見



＜海外＞

15:00 独・CPI(5月) -0.1％ -0.1％

15:00 英・失業率(5月) 5.8％

15:00 英・ILO失業率(3カ月)(4月) 4.5％ 3.9％

18:00 独・ZEW期待指数(6月) 56 51

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月) 0.07％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月15日まで1カ月間) -0.36％

21:00 ブ・小売売上高(4月) -2.5％

21:30 米・小売売上高(5月) 7.8％ -16.4％

22:15 米・鉱工業生産指数(5月) 3.0％ -11.2％

22:15 米・設備稼働率(5月) 66.8％ 64.9％

23:00 米・企業在庫(4月) -0.6％ -0.2％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 43 37



米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)

国際エネルギー機関(IEA)月報



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》