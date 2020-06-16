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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、独ZEW期待指数、米小売売上高など

2020年6月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、独ZEW期待指数、米小売売上高など
＜国内＞

日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
15:00　独・CPI(5月)　-0.1％　-0.1％
15:00　英・失業率(5月)　　5.8％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(4月)　4.5％　3.9％
18:00　独・ZEW期待指数(6月)　56　51
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月)　　0.07％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月15日まで1カ月間)　　-0.36％
21:00　ブ・小売売上高(4月)　　-2.5％
21:30　米・小売売上高(5月)　7.8％　-16.4％
22:15　米・鉱工業生産指数(5月)　3.0％　-11.2％
22:15　米・設備稼働率(5月)　66.8％　64.9％
23:00　米・企業在庫(4月)　-0.6％　-0.2％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(6月)　43　37


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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