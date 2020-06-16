記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、独ZEW期待指数、米小売売上高など
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
15:00 独・CPI(5月) -0.1％ -0.1％
15:00 英・失業率(5月) 5.8％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(4月) 4.5％ 3.9％
18:00 独・ZEW期待指数(6月) 56 51
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(6月) 0.07％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月15日まで1カ月間) -0.36％
21:00 ブ・小売売上高(4月) -2.5％
21:30 米・小売売上高(5月) 7.8％ -16.4％
22:15 米・鉱工業生産指数(5月) 3.0％ -11.2％
22:15 米・設備稼働率(5月) 66.8％ 64.9％
23:00 米・企業在庫(4月) -0.6％ -0.2％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 43 37
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 6/15の強弱材料 6/15 08:33
- 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など 6/15 06:30
- [強弱材料]の強弱材料 6/12 08:46
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 6/12 06:30
- [強弱材料]の強弱材料 6/11 09:25
広告
広告
広告