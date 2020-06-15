

*17:13JST 東証業種別ランキング：全33業種が下落、不動産業が下落率トップ

全33業種が下落、不動産業が下落率トップ。そのほか、空運業、その他金融業、サービス業、海運業、機械、建設業、電気機器、ガラス・土石製品などが下落率上位に続いた。



1. 石油・石炭製品 ／ 862.67 ／ -0.83

2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,497.72 ／ -0.84

3. パルプ・紙 ／ 457.84 ／ -1.01

4. 食料品 ／ 1,614.08 ／ -1.29

5. 医薬品 ／ 3,322.13 ／ -1.56

6. 電力・ガス業 ／ 381.27 ／ -1.61

7. 保険業 ／ 822.15 ／ -1.62

8. 情報・通信業 ／ 3,894.21 ／ -1.70

9. 鉄鋼 ／ 264.55 ／ -1.73

10. 銀行業 ／ 117.37 ／ -1.84

11. 小売業 ／ 1,199.53 ／ -1.91

12. 化学工業 ／ 1,886.06 ／ -1.99

13. 水産・農林業 ／ 442.65 ／ -2.00

14. その他製品 ／ 2,948.3 ／ -2.11

15. 鉱業 ／ 205.98 ／ -2.16

16. 精密機器 ／ 7,617.17 ／ -2.22

17. 陸運業 ／ 1,987.71 ／ -2.32

18. 金属製品 ／ 950.53 ／ -2.70

19. 卸売業 ／ 1,331.71 ／ -2.71

20. ゴム製品 ／ 2,497.16 ／ -2.75

21. 証券業 ／ 294.78 ／ -2.75

22. 繊維業 ／ 494.45 ／ -2.81

23. 輸送用機器 ／ 2,359.03 ／ -2.90

24. 非鉄金属 ／ 753.47 ／ -2.98

25. ガラス・土石製品 ／ 884.51 ／ -3.07

26. 電気機器 ／ 2,397.28 ／ -3.23

27. 建設業 ／ 999.88 ／ -3.24

28. 機械 ／ 1,667.61 ／ -3.29

29. 海運業 ／ 192.51 ／ -3.71

30. サービス業 ／ 2,105.12 ／ -4.23

31. その他金融業 ／ 555.73 ／ -4.58

32. 空運業 ／ 190.78 ／ -4.96

33. 不動産業 ／ 1,196.96 ／ -5.06《US》