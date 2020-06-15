*17:13JST 東証業種別ランキング：全33業種が下落、不動産業が下落率トップ
全33業種が下落、不動産業が下落率トップ。そのほか、空運業、その他金融業、サービス業、海運業、機械、建設業、電気機器、ガラス・土石製品などが下落率上位に続いた。
1. 石油・石炭製品 ／ 862.67 ／ -0.83
2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,497.72 ／ -0.84
3. パルプ・紙 ／ 457.84 ／ -1.01
4. 食料品 ／ 1,614.08 ／ -1.29
5. 医薬品 ／ 3,322.13 ／ -1.56
6. 電力・ガス業 ／ 381.27 ／ -1.61
7. 保険業 ／ 822.15 ／ -1.62
8. 情報・通信業 ／ 3,894.21 ／ -1.70
9. 鉄鋼 ／ 264.55 ／ -1.73
10. 銀行業 ／ 117.37 ／ -1.84
11. 小売業 ／ 1,199.53 ／ -1.91
12. 化学工業 ／ 1,886.06 ／ -1.99
13. 水産・農林業 ／ 442.65 ／ -2.00
14. その他製品 ／ 2,948.3 ／ -2.11
15. 鉱業 ／ 205.98 ／ -2.16
16. 精密機器 ／ 7,617.17 ／ -2.22
17. 陸運業 ／ 1,987.71 ／ -2.32
18. 金属製品 ／ 950.53 ／ -2.70
19. 卸売業 ／ 1,331.71 ／ -2.71
20. ゴム製品 ／ 2,497.16 ／ -2.75
21. 証券業 ／ 294.78 ／ -2.75
22. 繊維業 ／ 494.45 ／ -2.81
23. 輸送用機器 ／ 2,359.03 ／ -2.90
24. 非鉄金属 ／ 753.47 ／ -2.98
25. ガラス・土石製品 ／ 884.51 ／ -3.07
26. 電気機器 ／ 2,397.28 ／ -3.23
27. 建設業 ／ 999.88 ／ -3.24
28. 機械 ／ 1,667.61 ／ -3.29
29. 海運業 ／ 192.51 ／ -3.71
30. サービス業 ／ 2,105.12 ／ -4.23
31. その他金融業 ／ 555.73 ／ -4.58
32. 空運業 ／ 190.78 ／ -4.96
33. 不動産業 ／ 1,196.96 ／ -5.06《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 週明けの米株安を警戒した先回りの流れに【クロージング】 6/15 16:29
- 日経VI：上昇、新型コロナ再拡大への警戒感で40ptに迫る 6/15 16:06
- 東京金概況：下落、新型コロナ感染再拡大懸念による円高が重しに 6/15 16:05
- 米国株見通し：弱含みか、米抗議活動や中国の感染再拡大を嫌気 6/15 16:05
- 日経平均は大幅に3日続落、後場下げ幅広げ774円安 6/15 16:04
広告
広告
広告