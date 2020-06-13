

*09:10JST 米国株は反発、CDCの警告で値動き荒い展開（12日）



「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

SEP20

Ｏ 21785（ドル建て）

Ｈ 22510

Ｌ 21730

Ｃ 22240 大証比+100（イブニング比+50）

Vol 9414



SEP20

Ｏ 21695（円建て）

Ｈ 22425

Ｌ 21640

Ｃ 22150 大証比+10（イブニング比-40）

Vol 69326

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ホンダ<7267>など上昇した銘柄

があった一方、大勢は下げており、ファナック<6954>、NTT<9432>、ソニー<6758>、フ

ァーストリテ<9983>、HOYA<7741>などは下落し、対東証比較（1ドル107.38円換算）で

高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 127.82 3.38 6863 10

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 23.70 0.36 5090 19

6954 （FANUY） ファナック 18.45 0.37 19812 -88

9432 （NTTYY） NTT 23.17 0.22 2488 -2.5

6758 （SNE） ソニー 68.29 0.92 7333 -71

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 59.28 2.42 63655 -345

7974 （NTDOY） 任天堂 55.40 1.55 47591 -49

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.09 0.10 439 -0.5

7267 （HMC） ホンダ 26.41 0.62 2836 20.5

8316 （SMFG） 三井住友 5.84 0.11 3135 -16

8001 （ITOCY） 伊藤忠 43.40 1.69 2330 -4.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 90.65 1.06 9734 -28

8058 （MSBHY） 三菱商 44.68 1.01 2399 -10

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.52 0.06 135 -0.8

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.56 0.31 4785 -23

6902 （DNZOY） デンソー 18.65 0.50 4005 -5

6503 （MIELY） 三菱電 26.68 0.54 1432 -7.5

7751 （CAJ） キヤノン 20.82 0.40 2236 3.5

8031 （MITSY） 三井物 312.08 7.66 1676 -0.5

4911 （SSDOY） 資生堂 64.98 0.66 6978 -48

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.54 0.34 3552 -9

7733 （OCPNY） オリンパス 17.16 0.38 1843 -7

4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.00 0.23 4832 6

4523 （ESALY） エーザイ 77.76 0.70 8350 -21

6702 （FJTSY） 富士通 22.11 0.18 11870 -10

8802 （MITEY） 菱地所 15.98 0.72 1716 -5.5

9735 （SOMLY） セコム 22.16 0.55 9520 -23

6301 （KMTUY） コマツ 20.36 0.43 2187 4.5

8267 （AONNY） イオン 22.47 0.41 2413 14

2503 （KNBWY） キリン 21.17 0.29 2273 37

8591 （IX） オリックス 68.37 1.14 1468 2.5

7270 （FUJHY） SUBARU 11.20 0.12 2405 -25.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 25.70 0.08 2760 -28.5

7201 （NSANY） 日産自 7.93 0.30 426 3.9

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.40 0.11 472 -4.2

8053 （SSUMY） 住友商 11.88 0.28 1276 -4.5

6645 （OMRNY） オムロン 67.65 3.02 7264 34

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.21 -0.02 2063 -3

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 99.25 2.36 10657 -33

3938 （LN） LINE 49.99 0.07 5368 8

3407 （AHKSY） 旭化成 16.16 0.22 867 -2.9

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 0.00 3004 -39

6586 （MKTAY） マキタ 35.59 1.24 3822 -23

6723 （RNECY） ルネサス 2.95 0.06 634 21

2802 （AJINY） 味の素 16.72 0.20 1795 -17.5

6988 （NDEKY） 日東電 28.05 1.19 6024 14

8002 （MARUY） 丸紅 48.28 1.09 518 1.7

1801 （TISCY） 大成建 9.04 0.03 3881 -34

4704 （TMIC） トレンド 56.70 1.10 6088 -12

7202 （ISUZY） いすゞ 9.30 0.39 999 -4

（時価総額上位50位、1ドル107.38円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 8.53 916 73 8.66

6723 （RNECY） ルネサス 2.95 634 21 3.43

2503 （KNBWY） キリン 21.17 2273 37 1.65

7012 （KWHIY） 川重 6.65 1785 17 0.96

7201 （NSANY） 日産自 7.93 426 3.9 0.92

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6361 （EBCOY） 荏原 11.70 2513 -68 -2.63

6753 （SHCAY） シャープ 2.72 1168 -21 -1.77

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 3004 -39 -1.28

7270 （FUJHY） SUBARU 11.20 2405 -25.5 -1.05

1925 （DWAHY） 大和ハウス 25.70 2760 -28.5 -1.02



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：25605.54 前日比：477.37

始値：25659.42 高値：25965.55 安値：25078.41

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：9588.81 前日比：96.08

始値：9715.87 高値：9768.64 安値：9413.62

年初来高値：10086.89 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3041.31 前日比：39.21

始値：3071.04 高値：3088.42 安値：2984.47

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.457％ 米10年国債 0.703％



米国株式相場は反発。ダウ平均は477.37ドル高の25605.54ドル、ナスダックは96.08ポ

イント高の9588.81ポイントで取引を終了した。6月ミシガン大学消費者信頼感指数速

報値や5月の輸入物価指数が予想を上回ったため景気見通しの改善を好感して大きく上

昇して寄り付いた。しかし、アメリカ疾病管理予防センター（CDC）が、今後ウイルス

感染者数が劇的に増加した場合、厳しい予防措置が再び必要になると警告したことが

嫌気され、一時下落に転じる局面もあった。引けにかけては押し目買いなどに下値が

支えられ再び上昇する値動きの荒い展開となった。セクター別では、銀行や自動車・

自動車部品、エネルギーが上昇、一方で、食・生活必需品小売りが下落した。

ソフトウェアのアドビ(ADBE)は昨日引け後に発表された良好な決算が好感され急伸

し、過去最高値を更新した。スポーツ用品小売りのディックスポーツ（DKS）は配当支

払いを再開する計画を発表し上昇。ヨガアパレル小売りのルルレモン(LULU)は決算が

予想を下回り下落。電動自動車（EV）のテスラはゴールドマンサックスとモルガンス

タンレーが相次いで投資判断を引き下げ下落した。

住宅ローン金融大手のクイッケン・ローンズが新規株式公開（IPO）を申請したことが

報じられた。

Horiko Capital Management LLC《YN》