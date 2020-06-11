[強弱材料]の強弱材料



*09:25JST [強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23124.95、+33.92）

・ナスダック総合指数は上昇（10020.35、+66.59）

・SOX指数は上昇（2004.66、+6.57）

・VIX指数は変わらず（27.57、0.00）

・米原油先物は上昇（39.60、+0.66）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（26989.99、-282.31）

・シカゴ日経225先物は下落（22860、大阪比-160）

・1ドル107円10-20銭

・安倍内閣の支持率低下

・米中対立の激化

留意事項

・対外・対内証券投資（先週）

・法人企業景気予測調査（4-6月）

・東京オフィス空室率（5月）

・投信概況（5月）

・中国新車販売（5月）

・米卸売物価指数（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・ユーロ圏財務相会合《YN》