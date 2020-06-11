[強弱材料]の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*09:25JST [強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23124.95、+33.92）
・ナスダック総合指数は上昇（10020.35、+66.59）
・SOX指数は上昇（2004.66、+6.57）
・VIX指数は変わらず（27.57、0.00）
・米原油先物は上昇（39.60、+0.66）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（26989.99、-282.31）
・シカゴ日経225先物は下落（22860、大阪比-160）
・1ドル107円10-20銭
・安倍内閣の支持率低下
・米中対立の激化
留意事項
・対外・対内証券投資（先週）
・法人企業景気予測調査（4-6月）
・東京オフィス空室率（5月）
・投信概況（5月）
・中国新車販売（5月）
・米卸売物価指数（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・ユーロ圏財務相会合《YN》
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