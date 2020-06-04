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4日の日本国債市場概況：債券先物は151円76銭で終了

2020年6月4日 17:45

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記事提供元：フィスコ


*17:45JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円76銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付151円87銭 高値151円90銭 安値151円74銭 引け151円76銭
売買高総計23209枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.105％
10年 358回 0.030％
20年 172回 0.380％

債券先物6月限は、151円87銭で取引を開始。米国景気の早期回復期待による株高・長期金利上昇を受けて売りが先行したほか、財務省が実施した30年債入札の低調な結果で売りが強まり、151円90銭から151円74銭まで下落した。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.19％、10年債は0.75％、30年債は1.54％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.35％、英国債は0.26％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は1.34％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4月小売売上高（前月比予想：-15.0％、3月：-11.2％）
・20:45　欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（主要政策金利は0.00％に据え置き予想）
・21:30　ラガルドECB総裁会見
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：184.3万件、前回：212.3万件）
・21:30　米・4月貿易収支（予想：-492億ドル、3月：-444億ドル）
・21:30　米・1-3月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：-2.7％、速報値：-2.5％）
・21:30　カナダ・4月貿易収支（予想：-30.0億加ドル、3月：-14.1億加ドル）《KK》

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