記事提供元：フィスコ
*08:20JST 6/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22613.76、+288.15）
・NYダウは上昇（26269.89、+527.24）
・ナスダック総合指数は上昇（9682.91、+74.54）
・シカゴ日経225先物は上昇（22915、大阪比+185）
・1ドル108円80-90銭
・SOX指数は上昇（1937.47、+54.06）
・VIX指数は低下（25.66、-1.18）
・米原油先物は上昇（37.29、+0.48）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（5月）
・豪貿易収支（4月）
・ユーロ圏総合PMI（5月）
・ユーロ圏小売売上高（4月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会とラガルド総裁の記者会見
・米貿易収支（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・中国天安門事件から31年《ST》
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