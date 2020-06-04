

*08:20JST 6/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22613.76、+288.15）

・NYダウは上昇（26269.89、+527.24）

・ナスダック総合指数は上昇（9682.91、+74.54）

・シカゴ日経225先物は上昇（22915、大阪比+185）

・1ドル108円80-90銭

・SOX指数は上昇（1937.47、+54.06）

・VIX指数は低下（25.66、-1.18）

・米原油先物は上昇（37.29、+0.48）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（5月）

・豪貿易収支（4月）

・ユーロ圏総合PMI（5月）

・ユーロ圏小売売上高（4月）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会とラガルド総裁の記者会見

・米貿易収支（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・中国天安門事件から31年《ST》