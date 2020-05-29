

*08:21JST 5/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（21916.31、+497.08）

・米原油先物は上昇（33.71、+0.90）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（25400.64、-147.63）

・ナスダック総合指数は下落（9368.99、-43.37）

・シカゴ日経225先物は下落（21915、大阪比-115）

・1ドル107円60-70銭

・SOX指数は下落（1804.66、-42.65）

・VIX指数は上昇（28.59、+0.97）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・完全失業率（4月）

・有効求人倍率（4月）

・都区部消費者物価指数（CPI）速報値（5月）

・鉱工業生産指数（4月）

・自動車生産台数（3月）

・住宅着工（4月）

・消費者動向調査（5月）

・日銀「当面の長期国債等の買いについて」

・国債買いオペ

・ユーロ圏マネーサプライ（4月）

・ユーロ圏CPI（5月）

・米個人消費支出（4月）

・米卸売在庫（4月）

・米シカゴ購買部協会景気指数（5月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（5月）

・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が討議に参加《ST》