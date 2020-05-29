記事提供元：フィスコ
*08:21JST 5/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（21916.31、+497.08）
・米原油先物は上昇（33.71、+0.90）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（25400.64、-147.63）
・ナスダック総合指数は下落（9368.99、-43.37）
・シカゴ日経225先物は下落（21915、大阪比-115）
・1ドル107円60-70銭
・SOX指数は下落（1804.66、-42.65）
・VIX指数は上昇（28.59、+0.97）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・完全失業率（4月）
・有効求人倍率（4月）
・都区部消費者物価指数（CPI）速報値（5月）
・鉱工業生産指数（4月）
・自動車生産台数（3月）
・住宅着工（4月）
・消費者動向調査（5月）
・日銀「当面の長期国債等の買いについて」
・国債買いオペ
・ユーロ圏マネーサプライ（4月）
・ユーロ圏CPI（5月）
・米個人消費支出（4月）
・米卸売在庫（4月）
・米シカゴ購買部協会景気指数（5月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（5月）
・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が討議に参加《ST》
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