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NY外為：ドル・円強含み、米7年債入札後

2020年5月29日 02:19

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記事提供元：フィスコ


*02:19JST NY外為：ドル・円強含み、米7年債入札後


米財務省は380億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.553％と前回入札の0.544％を上回ったほか、応札倍率は2.55倍と過去6回入札平均の2.52倍を上回り需要はまあまあだった。外国中銀を含む間接ビッドは63.6％と平均62％を上回った。

米10年債利回りは0.70％前後で推移。ドル・円は107円57銭の安値から107円65銭まで強含み推移した。《KY》

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