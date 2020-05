都内映画館が再開間近『名探偵コナン』『ワイスピ』の公開日はいつ？

東京都は、新型コロナウイルス(以下、コロナ)の感染拡大防止に伴う商業施設などへの休業要請を、早ければ今週末にも緩和する見込みだ。写真:映画『ソニック・ザ・ムービー』ビジュアル 2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.[写真拡大]