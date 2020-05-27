記事提供元：フィスコ
*11:00JST NTTドコモ---続落、コロナの影響による中期業績修正で国内証券が格下げ
NTTドコモ<9437>は続落。野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も3710円から3220円に引き下げている。新型コロナの影響を再精査、店舗営業活動縮小に伴う新機契約の獲得鈍化、消費自粛による金融・決済の取扱高鈍化を前提とし、中期予想を下方修正しているもよう。また、21年3月期は自社株買いや債権流動化について、会社正式発表まではゼロにするとしている。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（10時台）～大興通、岡本硝子などがランクイン 5/27 11:02
- 出来高変化率ランキング（9時台）～247、日東工などがランクイン 5/27 10:49
- ジェイリースは訪日中国人の再増加を展望した提携が注目され2日連続ストップ高 5/27 10:46
- ブイキューブはサービス利用時間が26倍に急増との発表が注目され12%高 5/27 10:30
- 日機装は「紫外線LED」の医療分野への応用など注目され一時ストップ高 5/27 10:08
広告