記事提供元：フィスコ
*08:40JST 5/22
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（33.92、+0.43）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（20552.31、-42.84）
・NYダウは下落（24474.12、-101.78）
・ナスダック総合指数は下落（9284.88、-90.90）
・シカゴ日経225先物は下落（20460、大阪比-160）
・1ドル107円60-70銭
・SOX指数は下落（1790.96、-49.83）
・VIX指数は上昇（29.53、+1.54）
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出
留意事項
・日銀が金融政策決定会合を臨時開催
・消費者物価コア指数（4月）
・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）
・全国百貨店売上高（4月）
・中国全国人民代表大会（全人代）開幕
・英小売売上高（4月）
・独製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・アルゼンチン債務再編案の期限
・インドネシア市場は休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど 5/22 06:30
- 5/21の強弱材料 5/21 09:02
- 今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米製造業PMIなど 5/21 06:30
- 5/20の強弱材料 5/20 08:34
- 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏CPI、米FOMC議事要旨など 5/20 06:30
広告