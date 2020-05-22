

*08:40JST 5/22

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（33.92、+0.43）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（20552.31、-42.84）

・NYダウは下落（24474.12、-101.78）

・ナスダック総合指数は下落（9284.88、-90.90）

・シカゴ日経225先物は下落（20460、大阪比-160）

・1ドル107円60-70銭

・SOX指数は下落（1790.96、-49.83）

・VIX指数は上昇（29.53、+1.54）

・米中摩擦再燃

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・日銀が金融政策決定会合を臨時開催

・消費者物価コア指数（4月）

・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）

・全国百貨店売上高（4月）

・中国全国人民代表大会（全人代）開幕

・英小売売上高（4月）

・独製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・アルゼンチン債務再編案の期限

・インドネシア市場は休場《ST》