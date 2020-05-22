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5/22の強弱材料

2020年5月22日 08:40

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記事提供元：フィスコ


*08:40JST 5/22
[強弱材料]

強気材料
・米原油先物は上昇（33.92、+0.43）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（20552.31、-42.84）
・NYダウは下落（24474.12、-101.78）
・ナスダック総合指数は下落（9284.88、-90.90）
・シカゴ日経225先物は下落（20460、大阪比-160）
・1ドル107円60-70銭
・SOX指数は下落（1790.96、-49.83）
・VIX指数は上昇（29.53、+1.54）
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出

留意事項
・日銀が金融政策決定会合を臨時開催
・消費者物価コア指数（4月）
・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）
・全国百貨店売上高（4月）
・中国全国人民代表大会（全人代）開幕
・英小売売上高（4月）
・独製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・アルゼンチン債務再編案の期限
・インドネシア市場は休場《ST》

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