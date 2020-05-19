記事提供元：フィスコ
*08:32JST 5/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（20133.73、+96.26）
・NYダウは上昇（24597.37、+911.95）
・ナスダック総合指数は上昇（9234.83、+220.27）
・シカゴ日経225先物は上昇（20640、大阪比+430）
・1ドル107円30-40銭
・SOX指数は上昇（1782.54、+81.65）
・VIX指数は低下（29.30、-2.59）
・米原油先物は上昇（31.65、+2.13）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出
留意事項
・粗鋼生産（3月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産確報値（3月）
・設備稼働率（3月）
・ユーロ圏新車販売台数（4月）
・英失業率（4月）
・欧州経済センター（ZEW）の独景気期待指数（5月）
・米住宅着工件数（4月）
・パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、独ZEW期待指数、米住宅着工件数など 5/19 06:30
- 5/18の強弱材料 5/18 08:25
- 今日の注目スケジュール：GDP速報値、第3次産業活動指数、米NAHB住宅市場指数など 5/18 06:30
- 5/15の強弱材料 5/15 08:19
- 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、独GDP速報値、米小売売上高など 5/15 06:30
広告
広告
広告