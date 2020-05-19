

*08:32JST 5/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20133.73、+96.26）

・NYダウは上昇（24597.37、+911.95）

・ナスダック総合指数は上昇（9234.83、+220.27）

・シカゴ日経225先物は上昇（20640、大阪比+430）

・1ドル107円30-40銭

・SOX指数は上昇（1782.54、+81.65）

・VIX指数は低下（29.30、-2.59）

・米原油先物は上昇（31.65、+2.13）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米中摩擦再燃

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・粗鋼生産（3月）

・国債買いオペ

・鉱工業生産確報値（3月）

・設備稼働率（3月）

・ユーロ圏新車販売台数（4月）

・英失業率（4月）

・欧州経済センター（ZEW）の独景気期待指数（5月）

・米住宅着工件数（4月）

・パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言

・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》