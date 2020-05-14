

*14:42JST エスプール---北海道北見市の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に付随する電話対応業務を無償実施

エスプール<2471>は13日、採用支援サービスを提供する子会社のエスプールリンクが、北海道北見市が行う新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に付随する電話対応業務を、地域貢献の一環として無償で実施することを発表。

同市は、市内の全約6万2千世帯を対象に、飲食店のテイクアウトやタクシーで利用できる2,000円分のクーポン券を発行。エスプールリンクは同事業における市民からの電話による問合せへの対応と、問合せ内容及び件数の集計と報告を行う。5月22日～7月31日を予定。《SF》