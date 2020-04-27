環境管理　ストップ高、第3四半期営業利益は通期計画上振れ／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:30JST <4657> 環境管理 482 +80
ストップ高。20年6月期第3四半期累計（19年7月-20年3月）の営業利益を前年同期比11.7％増の2.85億円と発表している。環境調査や応用測定、放射能で受注が伸び、増益に寄与した。通期予想は前期比2.2％減の1.70億円で据え置いた。第3四半期累計時点で既に通期予想を上回っており、上方修正を期待した買いが向かっているようだ。《US》
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