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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2020年4月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(4月20日現在、日本銀行)


国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


＜海外＞
15:00　英・消費者物価コア指数(3月)　1.6％　1.7％
15:00　英・生産者物価産出コア指数(3月)　　0.4％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　9.25％　9.75％
21:30　加・消費者物価指数(3月)　　2.2％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(2月)　0.4％　0.3％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)　-17.5　-11.6


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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