記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(4月20日現在、日本銀行)
国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・消費者物価コア指数(3月) 1.6％ 1.7％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(3月) 0.4％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 9.25％ 9.75％
21:30 加・消費者物価指数(3月) 2.2％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(2月) 0.4％ 0.3％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月) -17.5 -11.6
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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