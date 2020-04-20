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リンクバルが連日急伸、5分間ごとに新しい異性と交流できるサービスが注目される

2020年4月20日 10:13

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■オンライン婚活のサポートが目的

　リンクバル<6046>(東マ)は4月20日、2日続けて急伸して始まり、取引開始後に30%高の322円(74円高)まで上げている。2月25日以来の300円台回復となった。

　4月16日付で、「5分間の出会いを楽しむオンラインビデオ通話アプリ『5minutes(ファイブミニッツ)』を、本日2020年4月16日(木)からAndroid版でリリース」すると発表し、連日注目されている。

　発表によると、「このたびリリースした『5minutes』は、1対1で異性と交流することができ、5分間ごとに新しい相手と交流できるサービス」。オンライン婚活をサポートするという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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