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AmidAホールディングスは株主優待の導入が好感されて堅調に推移

2020年4月13日 10:54

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■6月末の単元株主から開始、ハンコヤドットコム10%割引クーポン贈呈

　AmidAホールディングス<7671>(東マ)は4月13日、5%高の856円(43円高)まで上げた後も堅調に推移している。10日の取引終了後に株主優待制度の導入を発表し、好感されている。

　グループ会社が運営するハンコヤドットコムWebShop(取扱商品:印鑑、スタンプ、印刷物等)で利用できる10%割引クーポンを1枚、毎年6月30日現在で100株(1単元)以上を保有する株主を対象に贈呈。2020年6月30日現在の1単元以上保有株主から開始する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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