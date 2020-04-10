

*08:17JST 4/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（23719.37、+285.80）

・ナスダック総合指数は上昇（8153.58、+62.67）

・VIX指数は低下（41.67、-1.68）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・日経平均は下落（19345.77、-7.47）

・シカゴ日経225先物は下落（19460、大阪比-30）

・1ドル108円40-50銭

・SOX指数は下落（1601.73、-38.16）

・米原油先物は下落（22.76、-2.33）

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・銀行預金貸出動向（3月）

・国内企業物価指数（3月）

・中国消費者物価指数（3月）

・中国生産者物価指数（3月）

・中国新車販売（3月）

・米消費者物価指数（3月）

・米、英、独、仏、伊、スペイン、スイス、カナダ、ブラジル、豪、ニュージーラン

ド、香港、シンガポール、フィリピン、インド、インドネシア、南アフリカの各市場

は休場

・北朝鮮が最高人民会議開催《ST》