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4/10の強弱材料

2020年4月10日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 4/10
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（23719.37、+285.80）
・ナスダック総合指数は上昇（8153.58、+62.67）
・VIX指数は低下（41.67、-1.68）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い

弱気材料
・日経平均は下落（19345.77、-7.47）
・シカゴ日経225先物は下落（19460、大阪比-30）
・1ドル108円40-50銭
・SOX指数は下落（1601.73、-38.16）
・米原油先物は下落（22.76、-2.33）
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・銀行預金貸出動向（3月）
・国内企業物価指数（3月）
・中国消費者物価指数（3月）
・中国生産者物価指数（3月）
・中国新車販売（3月）
・米消費者物価指数（3月）
・米、英、独、仏、伊、スペイン、スイス、カナダ、ブラジル、豪、ニュージーラン
ド、香港、シンガポール、フィリピン、インド、インドネシア、南アフリカの各市場
は休場
・北朝鮮が最高人民会議開催《ST》

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