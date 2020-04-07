ジェクシード　ストップ高、リクルートと外国企業向けの日本市場参入支援サービスで相互協力／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:17JST <3719> ジェクシード 129 +30
ストップ高。リクルートホールディングス<6098>の中間持ち株会社リクルート（東京都千代田区）と、外国企業に向けた日本市場参入支援サービスの相互協力で合意したと発表している。6日に業務協力基本協定書を提携した。海外企業向けの日本市場進出支援コンサルティングサービス「GX_Incubation」でのエコシステム形成を進める。《US》
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