

*08:28JST 4/1

[強弱材料]

強気材料

・VIX指数は低下（53.54、-3.54）

・米原油先物は上昇（20.48、+0.39）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（18917.01、-167.96）

・NYダウは下落（21917.16、-410.32）

・ナスダック総合指数は下落（7700.10、-74.05）

・シカゴ日経225先物は下落（18645、大阪比-65）

・1ドル107円50-60銭

・SOX指数は下落（1510.59、-34.72）

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・米政府が行動制限を4月末に延期

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期

留意事項

・日銀短観（1-3月）

・製造業PMI（3月）

・新車販売（3月）

・中国財新製造業PMI（3月）

・ユーロ圏製造業PMI（3月）

・ユーロ圏失業率（2月）

・米ADP全米雇用報告（3月）

・米ISM製造業景況指数（3月）

・米建設支出（2月）

・米石油在庫（先週）《ST》