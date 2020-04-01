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4/1の強弱材料

2020年4月1日 08:28

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記事提供元：フィスコ


*08:28JST 4/1
[強弱材料]

強気材料
・VIX指数は低下（53.54、-3.54）
・米原油先物は上昇（20.48、+0.39）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（18917.01、-167.96）
・NYダウは下落（21917.16、-410.32）
・ナスダック総合指数は下落（7700.10、-74.05）
・シカゴ日経225先物は下落（18645、大阪比-65）
・1ドル107円50-60銭
・SOX指数は下落（1510.59、-34.72）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・米政府が行動制限を4月末に延期
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期

留意事項
・日銀短観（1-3月）
・製造業PMI（3月）
・新車販売（3月）
・中国財新製造業PMI（3月）
・ユーロ圏製造業PMI（3月）
・ユーロ圏失業率（2月）
・米ADP全米雇用報告（3月）
・米ISM製造業景況指数（3月）
・米建設支出（2月）
・米石油在庫（先週）《ST》

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