マーケット RSS

 

ネオジャパンが13%高、新型コロナウイルス禍を契機にテレワーク産業の地位が高まる期待

2020年3月31日 11:09

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■グループウェア「desknet’sNEO」(デスクネッツネオ)など拡大続く

　ネオジャパン<3921>(東1)は3月31日、時間とともに上げ幅を広げ、10時30分を過ぎて13%高の995円(115円高)と出直りを強めている。

　働き方改革・テレワークを支えるグループウェア「desknet’s　NEO」(デスクネッツネオ)で知られ、このたびの新型コロナウイルス禍を契機にテレワークの一般化が進み、産業構造としても関連産業の地位が高まるとの見方が出ている。

　今期・21年1月期の連結業績予想は、営業利益を前期比22.6%減の5.40億円とするなど減益を見込むが、主因はコロナウイルスではなく、前期に設立した海外子会社2社の活動が次期から本格化することに伴い、「当面は投資(損失)が先行する見込み」(決算短信寄り)のため。売上高は同42.4%増の53.31億円と大幅な増加を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
アルコニックスは調整一巡、２１年３月期収益回復期待（2020/02/18）
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  2. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか
  4. NY原油：続落で20.09ドル、原油安阻止の具体案なく一時19.27ドル
  5. アンジェス　大阪大学と新型コロナウイルス向けDNAワクチン共同開発、非臨床試験を開始
  1. NY原油：大幅続落、株安や需要減少予測が嫌気される
  2. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  3. 人工呼吸器の関連株が高く旭化成は米国での増産が好感されフクダ電子はストップ高
  4. キヤノンが高い、「新型コロナウイルス迅速遺伝子検出システム」行政検査可能に
  5. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • 案内ロボット「ゴーカンナ君」（画像: アキュラホーム発表資料より）
  • トヨタ・ハイランダー（画像: 米国トヨタの発表資料より）
  • BMW 1シリーズ。（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 連星系の周りを回る惑星の想像図 （c） NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
  • 小惑星ベンヌ　(c) NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか

2020年3月に竣工した「LEGALAND 下北沢」（画像: リーガル不動産の発表資料より）

不動産業界にも漂う不透明感

今回の研究の概要。研究では、日本人集団17万人のゲノムデータに機械学習・次元削減手法を適用した。（画像: 日本医療研究開発機構の発表資料より）

機械学習によるゲノム解析で日本人の多様性が明らかに　阪大など

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体