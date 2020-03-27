*18:08JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円60銭 高値152円74銭 安値152円27銭 引け152円34銭
売買高総計10891枚
2年 410回 -0.180％
5年 142回 -0.105％
10年 357回 0.005％
20年 171回 0.295％
債券先物6月限は、152円60銭で取引を開始。米国の雇用指標の大幅悪化やパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の緩和拡大示唆を受けて長期金利が低下した流れに追随、買いが先行して152円74銭まで上げた。その後、日経平均株価の上昇幅拡大を受けて売りが優勢となり、152円27銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.27％、10年債は0.77％、30年債は1.35％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.43％、英国債は0.38％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は1.05％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・2月個人所得（前月比予想：+0.4％、1月：+0.6％）
・21:30 米・2月個人消費支出（前月比予想：+0.2％、1月：+0.2％）
・21:30 米・2月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.7％、1月：+1.6％）
・23:00 米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：90.0、速報値：95.9）《KK》
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