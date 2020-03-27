*17:24JST 【M&A速報：2020/03/27（2）】東芝機械<6104>の臨時株主総会、買収防衛策を可決
■東芝機械<6104>の臨時株主総会、買収防衛策を可決
■IT技術教育のトレノケート、AI導入コンサル事業等のatmaと資本業務提携
■日本能率協会コンサルティング(JMAC)、ライジング・ジャパン・エクイティ投資先で金属プレス製造の島田製作所に出資
■日水製薬<4550>、ウイルス感染をリアルタイムPCRで検出できる試薬製造販売の日本テクノサービスに出資
■ヤマハ発動機<7272>、自動運転OS開発などのティアフォーと自動搬送ソリューション開発の合弁会社を設立
■巴川製紙所<3878>、持ち分法適用関連会社の昌栄印刷に追加出資し子会社化
■アシックス・ベンチャーズ、市民向け健康測定サービス提供の印Pulse Active Stationsに出資
■小学館集英社プロダクション、RIZAPグループ<2928>子会社のサンケイリビング新聞社から幼稚園・保育園児父母向け情報誌「あんふぁん」等事業を譲り受け
■エアトリ<6191>、ジャパンM&Aソリューションと資本業務提携 地方有力企業へのM&A・投資を推進
■フューチャーベンチャーキャピタル<8462>、官民連携事業研究所と業務提携
■JR西日本イノベーションズ、定額制多拠点コリビングサービス「ADDress」展開のアドレスに出資
■ラクスル<4384>、ペットメディア展開のPECOなどへの出資を発表
■投資事業のフロネシス・パートナーズ、コンピュータソフト開発のクラステクノロジーから事業承継
■定額制住み放題サービス「ハフ（HafH）」提供のKabuK Style、JR西日本イノベーションズなどから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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