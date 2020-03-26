26日上場のサイバーセキュリティクラウドは買い気配のまま公開価格の51%高(10時45分現在)

■世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術によるサービスを提供

3月26日新規上場となったサイバーセキュリティクラウド<4493>(東マ)は買い気配で始まり、10時45分にかけては6790円(公開価格4500円の51%高)で買い気配。まだ初値がついていない。

「世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用した、WEBアプリケーションのセキュリティサービスを全世界に向けて提供」(同社ホームページより)。2010年8月設立。

今期・2020年12月期の業績予想(個別、会社発表)は、売上高を11.26億円(前期比38.0%増)、営業利益を1.79億円(同24.4%増)、当期純利益を1.40億円(同8.6%減)、1株利益は61円42銭の見込みとする。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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