『るろうに剣心 最終章』ONE OK ROCK、伊勢谷友介、土屋太鳳が続投！

佐藤健が主人公の緋村剣心役を演じてきた映画『るろうに剣心』シリーズの最終章にして、2作連続公開となる『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』。先日は有村架純(雪代巴/ゆきしろ・ともえ役)の出演も発表されたこの映画のポスタービジュアルが解禁。また、四乃森蒼紫 (しのもり・あおし)役の伊勢谷友介、巻町操(まきまち・みさお)役の土屋太鳳の続投と、主題歌をONE OK ROCKが続投することも明らかとなった。



解禁となったポスタービジュアルは「全員、完結。」というコピー通り、最終章で剣心のすべてが明らかになり、登場するキャラクターたち全員の物語が「完結」することを伝えるもの。シリーズ最終章となる本作では、最恐の敵を前に、剣心のもと、神谷道場メンバーの神谷薫、相楽左之助、高荷恵たち、剣心と共に幕末と明治を生き抜いた最大のライバル斎藤一らが集結する。



今回新たに発表されたのは、『京都大火編/伝説の最期編』からの続投となる、京都隠密御庭番衆の御頭・四乃森蒼紫を演じる伊勢谷友介、京都隠密御庭番衆の巻町操を演じる土屋太鳳。これまでの敵も味方も入り乱れ、未来を切り開くために再び戦いの場に身を投じる。それぞれがどんな“完結”を迎えるのか?



5年ぶりの『るろうに剣心』に対し伊勢谷は「(出演が決まった時は)前作の2本が本当に人気の作品だったので、とても嬉しかったです。僕自身シリーズものに出るのが初めてでしたので新しい経験をさせてもらえました」と喜びのコメント。「漫画のキャラクターは年を取らないですけど、僕は取りますから30代でやるメンタルと40代でやるメンタルはやっぱり全然違いました(笑)」と続けると、「僕は、やらせていただくものに対して120%でありたいと常に思っています。大友監督や、アクション監督の谷垣さんをはじめとしたスタッフは、役者を鼓舞して、最高の気分で自信をもって演じられる場を作ってくれます。そのおかげで、悩むこともなくキャラクターの意味や理念や指針を心の中に持って演じられました。役者冥利に尽きます。無事撮影を終えることが出来て安心しました」と述べている。



土屋は、今回のアクションについて「本当に難しく大変でしたが、操が背負う願いや祈り、そして御庭番衆としての本能も伝わるアクションを目指しました。前作を超える挑戦が出来たと思います」とコメント。シリーズ続投に対しては「不可能を可能にし、漫画原作を最初に成功させた“るろうに剣心”。スタッフさんたちもキャストさんたちも全力を尽くし、現場にいない人も含めて関わる全員が心を込める、その一員に私もいる…夢が叶った思いです。剣心をはじめ背中を追いかけてきた方々と出会えたのは、この作品の実写が実現できる時代に生まれたからこそ。この幸運に、心から感謝しています」と話している。



また、作品ごとに『るろうに剣心』を最大限に盛り上げるパワフルな楽曲を歌い上げてきたONE OK ROCKが、最終章の2作で引き続き書き下ろしの主題歌を担当することも決定。1作目の主題歌「The Beginning」は、人斬りとしてではなく、“るろうに”として生きる緋村剣心という1人の人間の旅の始まり、そして『るろうに剣心』シリーズの始まりなど、全ての始まりを力強く歌い上げ、「Mighty Long Fall」(京都大火編)では、失意、希望、再起と全ての要素を1つの曲に、そして「Heartache」(伝説の最期編)では志々雄真実との闘いに勝利して身も心も満身創痍な剣心を壮大なバラードで優しく包みこんだ。はたして最終章ではどのような楽曲を聞かせてくれるのか?



『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』は7月3日、8月7日より2作連続で全国公開となる。

