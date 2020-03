はちゃめちゃすぎて清々しい！ 50％超の多様性が生み出した開放感のNo1ヒット作

2016年公開の「スーサイド・スクワッド」で人気を博したキャラクター、ハーレイ・クインを主人公にしたスピンオフ『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』。写真:『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』 (C) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics[写真拡大]