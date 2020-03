映画興行『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒』が首位デビュー

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、大規模イベントの開催が自粛され、公開延期となる映画が続出する中、先週末の3月20日に公開となった映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が、週末土日2日間(3月21日、22日)で観客動員&興行収入ともに首位デビューをはたしたことがわかった。写真:(C) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics[写真拡大]