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【M&A速報：2020/03/24（2）】NTT<9432>とトヨタ自動車<7203>、業務資本提携で合意

2020年3月24日 16:25

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記事提供元：フィスコ


*16:25JST 【M&A速報：2020/03/24（2）】NTT<9432>とトヨタ自動車<7203>、業務資本提携で合意
■NTT<9432>とトヨタ自動車<7203>、業務資本提携で合意　スマートシティビジネスの事業化で協業関係を構築

■ユーグレナ<2931>とリバネスの合弁会社リアルテックHD、地方発リアルテックベンチャー対象の「グローカルディープテックファンド」を組成

■東海リース<9761>、什器備品リース・販売子会社の日本キャビネットに追加出資し完全子会社化

■リアルワールド<3691>、子会社のREAL FINTECHが投資銀行事業を開始

■電算システム<3630>子会社で情報サービス事業のDSテクノロジーズ、第三者割当増資を実施

■ミヤコ<3424>、MBOが成立　上場廃止へ

■ヤフー親会社のZホールディングス<4689>、ヤマトHD<9064>と業務提携に向けた基本合意書を締結

■FCホールディングス<6542>、建設コンサル事業の地球システム科学を買収

■ミロク情報サービス<9928>、組織・人事コンサルティングファームのトランストラクチャを買収

■ライブ配信アプリ「MixChannel」提供のDonuts、ライバーマネジメント事業のライズアースをグループ化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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